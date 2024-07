Francia cosa succede ora dopo le elezioni | il rebus-maggioranza il nome del premier e la tenuta dell’unità a sinistra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) I porta a porta, i comizi e le spedizioni per sostenere i candidati in difficoltà. I volantinaggi nei quartieri più a destra, le campagne virali sui social cercando di parlare ai giovani e le chiamate martellanti per andare alle urne. Fino addirittura agli appelli dei calciatori dagli Europei. Quando laun mese sulle montagne russe, ha deciso di consegnare allala vittoria delle elezion legislative, ai militanti del Nuovo Fronte Popolare sono passati davanti agli occhi i quindici giorni di campagna elettorale più schizofrenici di sempre. “Mi viene da piangere”, la reazione incredula di una delle migliaia di militanti de la France Insoumise. “C’est ouf” (“E’ incredibile”), titola la prima pagina di Libération per una delle edizioni che già si può considerare storica.