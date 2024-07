Firenze una ‘Notte a Broadway’ in musica a Palazzo Medici Riccardi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 – Ava in scena una. E sarà una notte inquella che risuonerà a. Il 10 e l’11 luglio l’appuntamento è nel cortile di Michelozzo. Ricco il programma in cartellone, che spazia da ‘Il Fantasma dell’Opera’ a ‘La La Land’. Saranno dunque due serate dedicate ai grandil insieme all’Orchestra da Camera Fiorentina. Lasciatevi trasportare dalle misteriose atmosfere de “Il Fantasma dell’Opera”, commuovere dalle toccanti note de “Les Misérables”, fino alle sonorità più jazz di “La La Land”. E non riuscirete a star fermi con le coinvolgenti musiche di “Grease” e “Mamma mia!”. Una “Notte a Broadway” è il concerto che l’Orchestra da Camera Fiorentina dedica ai grandil.