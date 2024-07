Delitto Vincenza Saracino svolta nel caso | l’assassino è un cliente del sexy shop?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il misteriosodi, la donna uccisa in circostanze brutali, potrebbe essere giunto ad unadecisiva, come riportato dal Gazzettino. Secondo gli inquirentipotrebbe essere undel, che avrebbe incontrato la donna in un’ex fabbrica abbandonata di via Maleviste a Preganziol dopo la fine del turno di lavoro. Gli investigatori ritengono che si tratti di unpassionale e ritengono che ilpossa risolversi in tempi brevi. Il sospettato della morte diGli inquirenti, che inizialmente avevano indagato il marito, stanno adesso concentrando tutte le loro attenzioni su undel. A quanto pare la 50enne conosceva bene quell’uomo, anzi, secondo gli investigatori aveva un appuntamento con lui che si sarebbe presentato con una bottiglia di vino.