The untouchables la miglior rievocazione dell' America degli anni ruggenti mai fatta

(Di domenica 7 luglio 2024) THE-GLI INTOCCABILI Rete 4 ore 21.25. Con Kevin Costner, Sean Connery e Robert De Niro. Regia di Brian De Palma. Produzione Usa 1987. Durata: 2 ore LA TRAMA A Chicago all'inizio30 Al Capone domina il trafficoa prostituzione e del contrabbando di alcool. Nulla sembra poterlo fermare. Finchè Elliott Ness, un agente'FBI non costituisce una squadra (solo quattro uomini, ma decisi a tutto) che batte implacabilmente i covi dei trafficanti. Capone sarà alla fine processato e imprigionato (per evasione fiscale, ma basterà ad accellerare la sua caduta) PERCHÈ VEDERLO Perché è lache sia stata. Tutto gira a meraviglia. Dagli attori (Costner divenne un divo, Connery prese l'Oscar) alla regia di De Palma (straordinaria la scena alla stazione colla carrozzella del bambino che sta per essere coinvolta nella sparatoria).