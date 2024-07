Quattro gemme della letteratura Fantastica contemporanea

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 7 luglio 2024) Buona domenica cari lettori! Quando fuori piove e le giornate estive sembrano meno luminose, non c'è niente di meglio che immergersi in un buon libro. Per i giovani lettori in cerca di avventure emozionanti e mondi incantati, eccotitoli imperdibili che trasformeranno ogni piovosa giornata estiva in un'esperienza magica. E se siete alla ricerca di regali perfetti per giovani appassionati di lettura, questi libri sono una scelta ideale! Nel vasto panorama, emergono alcune opere che catturano l'immaginazione e il cuore dei lettori. Tra queste, spiccano "Divini Rivali" di Rebecca Ross, "Le sorelle Hollow" di Krystal Sutherland, "Little Thieves" di Margaret Owen e "La moglie del califfo" di Renée Ahdieh.