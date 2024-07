Pallanuoto femminile le convocate dell’Italia per le Olimpiadi di Parigi 2024 | c’è il blocco dell’Orizzonte Catania presenti due spagnole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Carlo Silipo ha effettuato gli ultimi tagli ed ha scelto il Setterosa per ledi: 12 titolari + 1 riserva, non comunicata, per il torneo che andrà in scena all’Aquatics Centre nella prima fase a gironi ed all’Arena La Défense nella seconda fase ad eliminazione diretta. L’Italia è stata inserita nel Girone B e, dopo aver osservato il turno di riposo sabato 27 luglio, esordirà lunedì 29 contro la Francia, per poi affrontare mercoledì 31 gli Stati Uniti, venerdì 2 agosto la Grecia e domenica 4 la Spagna. Martedì 6 quarti di finale, giovedì 8 semifinali e sabato 10 finali., i convocatiper ledi: il giovane Gianazza preferito a Marziali, riserva da definire LEDELLASilvia Avegno Caterina Banchelli Dafne Bettini Roberta Bianconi Agnese Cocchiere Giuseppina Aurora Condorelli Giuditta Galardi Sofia Giustini Claudia Roberta Marletta Valeria Mariagrazia Palmieri Domitilla Picozzi Chiara Tabani Giulia Viacava IL CALENDARIO DELLAALLEFASE A GIRONI all’Aquatics CentreGirone A: Paesi Bassi, Ungheria, Australia, Cina, CanadaGirone B: Stati Uniti, Spagna, Grecia, Francia, Italia Sabato 27 luglio 14:00 Paesi Bassi-Ungheria (A) 15:35 Grecia-Stati Uniti (B) 18:30 Spagna-Francia (B) 20:05 Australia-Cina (A) Lunedì 29 luglio 14:00 Francia-Italia (B) 15:35 Stati Uniti-Spagna (B) 18:30 Cina-Paesi Bassi (A) 20:05 Ungheria-Canada (A) Mercoledì 31 luglio 14:00 Paesi Bassi-Australia (A) 15:35 Canada-Cina (A) 18:30 Italia-Stati Uniti (B) 20:05 Spagna-Grecia (B) Venerdì 2 agosto 14:00 Australia-Canada (A) 15:35 Grecia-Italia (B) 18:30 Stati Uniti-Francia (B) 20:05 Cina-Ungheria (A) Domenica 4 agosto 14:00 Ungheria-Australia (A) 15:35 Italia-Spagna (B) 18:30 Canada-Paesi Bassi (A) 20:05 Francia-Grecia (B) FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA all’Arena La Défense Martedì 6 agostoQuarti di finale alle 14:00, 15:35, 19:00 e 20:35 21.