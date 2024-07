Nuovo acquisto per il Grifone Preso Massimiliano Benucci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024)è il terzodel Grosseto. Nella tarda serata di venerdì la società del presidente Fiorini ha chiuso per un gradito ritorno. Terzo arrivo alla corte di mister Malotti: e stavolta è il turno di, tuttofare classe 1998 proveniente dalla Sangiovannese. Per lui, nonostante la giovane età, già numerose esperienze anche nei professionisti con le maglie di Arezzo, Varese ed Empoli, oltre che Sansovino e Montevarchi. In realtà si tratta di un ritorno in maglia biancorossa, in quanto nella stagione 2016-2017 faceva parte della pattuglia degli under a disposizione di mister Giacomarro. Nativo di Montevarchi, ha vestito soprattutto la maglia dell’Arezzo, ma pure quelle del Terranova, del Montevarchi, della Sangio e del Varese.