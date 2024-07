La nuova Lube che verrà Larizza | Tifosi venite al palas quest’anno ci sarà da divertirsi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) In attesa di conoscere quello cheil suo quarto compagno di reparto, il centrale che completerà il mercato della, Jacopose ne va in vacanza. Un bel viaggetto tra Sri Lanka e Maldive per ricaricare le pile in vista di agosto e del via alla preparazione pre-campionato., parte con il problema alla caviglia (out dai quarti playoff) superato? "Più o meno, la caviglia ancora si deve sgonfiare completamente ma sono sereno perché per il radunoa posto". In queste settimane cosa ha fatto a livello di terapie? "Sotto la supervisione di Merazzi e Frontaloni, dopo aver concordato con loro le attività, mi sono dedicato soprattutto ai pesi, poi ho fatto un po’ di beach volley e più recentemente ho ripreso a saltare".