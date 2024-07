Cina | Tesla emerge come nuovo partecipante agli appalti governativi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 luglio 2024) Shanghai, 07 lug – (Xinhua) – Diverse imprese di proprieta’ statale nella zona pilota di libero scambio di Shanghai hanno recentemente acquisito un lotto di veicoliModel Y per uso aziendale, segnando l’ingresso dinell’arena degliin, hanno dichiarato le autorita’ locali. Secondo l’amministrazione della Lingang New Area della Zona pilota di libero scambio della(Shanghai)., l’iniziativa ha dimostrato l’impegno di Lingang a trattare equamente le imprese nazionali e straniere nelle attivita’ di appalto governativo. Ha inoltre evidenziato gli sforzi continui di Lingang per migliorare l’ambiente imprenditoriale e ampliare l’apertura, ha detto un funzionario dell’amministrazione. Il mese scorso, annunci sul sito web deglidella viprovincia del Jiangsu, un importante motore economico, hanno confermato l’ingresso dinel catalogo delle acquisizioni di veicoli a nuova energia della provincia.