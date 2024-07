Caldo opprimente e punte oltre i 40 gradi | l' allarme di Giuliacci Dove e quando

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 luglio 2024) L'estate, ormai, si fa sentire e la prossima settimana non promette niente di buono. Pare infatti che il grandedominerà le previsioni meteo per tutti e sette i giorni. Notizia buona, questa, per chi è al mare o in montagna a godersi attimi di spensieratezza. Un po' meno per tutti gli italiani che devono ancora attendere un po' di tempo prima di andare in vacanza. "L'alta pressione si sta rinforzando e ha tutta l'intenzione di stazionarie per diversi giorni sull'Italia, regalandoci una settimana piena di sole e, soprattutto, conafoso in aumento", ha anticipato il colonnello Mariosu meteo.it. Da Nord a Sud le colonnine dei termometri inizieranno a segnare valori alti. In particolar modo, le giornate da segnare in rosso sul calendario saranno quelle che vanno da lunedì 8 e venerdì 12 luglio.