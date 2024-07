Buongiorno tra lunedì e martedì le firme con il Napoli Di Marzio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2024) Tra ilsembra tutto fato. Ne da notizia Gianluca Di. Lesul contratto sono previste per, al più. Tra oggi e domani invece ci sarà lo scambio di documenti per permettere ai rispettativi legali di controllare che tutto sia in regola. Sistemati gli ultimi dettagli, ilaspetta solo la firma diSul sito di Disi legge: “Club e difensore hanno sistemato ieri notte gli ultimi dettagli, comprendenti anche i bonus in caso di vittoria dello scudetto. Lesono previste tra. Tra oggi e domani,8 luglio 2024, avverrà lo scambio dei contratti. In questo modo i legali controlleranno che sia tutto in regola anche nella stesura della clausola rescissoria da 70 milioni di euro valida dal 2027“.