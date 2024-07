Biden il medico ha visto neurologo esperto in Parkinson

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 7 luglio 2024) (Adnkronos) – Ilpersonale del presidente degli Stati Uniti Joe, Kevin O’Connor, ha incontrato undel morbo di, Kevin Cannard, alla Casa Bianca. Lo scrive il New York Post spiegando che all’incontro, avvenuto lo scorso 17 gennaio, era presente anche un cardiologo del Walter Reed Medical Center di Washington, John E. Atwood. Quello stesso 17 gennaio, secondo i programmi ufficiali,ha ospitato alla Casa Bianca i leader di Camera e Senato per fare pressione su di loro affinché concedessero maggiori finanziamenti all’Ucraina. Kevin Cannard è considerato un’autorità nel campo dele lavora al Walter Reed Medical Center da quasi 20 anni. Come si legge sul suo profilo Linkedin, dal 2012 è ”specialista in neurologia a supporto dell’Unità medica della Casa Bianca”.