Acerbo Prc | Il Nuovo Fronte Popolare ha salvato la Francia

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 7 luglio 2024) MaurizioROMA – “Ilhalae fermato i fascisti. Grazie alle nostre compagne e ai nostri compagni della France Insoumise e del Partito Comunista Francese che, con i sindacati e i movimenti sociali, hanno ricostruito una forza e credibilità della sinistra con anni di lotte durissime contro le politiche neoliberiste e antipopolari di Macron e anche precedentemente di Hollande. Senza questa opposizione non ci sarebbe stato il successo delcon un programma economico sociale radicale e proposte come l’abbassamento dell’età pensionabile a 60 anni e il salario minimo a 1600 euro”. Così Maurizio, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea. “Con determinazione antifascista”, aggiunge, “ilha praticato unilateralmente la desistenza che ha fermato l’estrema destra, mentre i macroniani e i media del grande capitale hanno con una campagna infame con l’accusa assurda di antisemitismo contro Melenchon hanno di fatto indotto elettorato centrista a non sostenere nei ballottaggi i candidati della France Insoumise.