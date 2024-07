VIDEO Ex Cava D’Agostino | nasce un parco naturalistico sportivo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 6 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDa exa giardino: il progetto avviato anni fa dall’ex sindaco di Salerno Vincenzo De Luca per la messa in sicurezza del costone che sovrastava il laghetto di Brignano, a pochi passi dall’ex ceramica, diventa un centroin grado di offrire spazio agli sport cosiddetti minori, ma anche due maxi aree di parcheggio e la possibilità di usare lo stesso laghetto per gli sport nautici come il canottaggio. Entro il 2026, come annunciato dalle imprese e dall’assessore ai Lavori Pubblici del comune di Salerno, Dario Loffredo si punta a completare il cantiere entro il 2026. Ma questa mattina alla presentazione dell’intervento affidato alle imprese del consorzio Arechi dei gruppi Marinelli, Carlomagno e Esposito, ha partecipato oltre al sindaco di Salerno attuale, Vincenzo Napoli anche il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che sull’intervento di riqualificazione ha investito dei fondi regionali e chiesto alle imprese di fare anche prima del cronoprogramma .