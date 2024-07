La sosta adesso si paga con una app

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Entra in funzione l’app dei parcheggi in città. Da lunedì è possibile scaricare il nuovo programma per cellulari della Civita.s, con il qualere lain città. Il nuovo servizio è stato presentato dal sindaco Fabrizio Ciarapica, dall’assessore con delega alla modernizzazione ai parcheggi Roberta Belletti, dal Cda della Civitas, azienda partecipata del Comune e da Giulia Rossetti, rappresentante di myCicero S.r.l., la tech company di Senigallia che ha sviluppato l’app e che da anni opera nel settore della mobilità e dellasmart, attraverso una piattaforma integrata con più di 600 operatori, per offrire servizi che semplifichino sempre di più gli spostamenti dei cittadini. " Ringrazio l’assessore Roberta Belletti, il presidente e tutto il cda della Civitas per il percorso di innovazione tecnologica che stanno portando avanti sul fronte dei parcheggi – ha detto il sindaco Ciarapica –.