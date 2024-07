Inter agli Europei | Olanda-Turchia sfida per tre prima c’è Sommer

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024) Ultimo giorno degli Europei con più di una partita e con un appuntamento pomeridiano: si completano i quarti di finale, dopo che ieri si sono qualificate Spagna e Francia. In tre dell'Inter in campo, ma apre l'Inghilterra. Segui il programma dei quarti (anche di Copa América) e il calendario integrale delle partite. EUROPEI – I GIOCATORI DELL'INTER IMPEGNATI SABATO 6 LUGLIO YANN SOMMER (SVIZZERA) – Inghilterra-Svizzera sabato 6 luglio ore 18 a Dusseldorf. HAKAN CALHANOGLU (Turchia), STEFAN DE VRIJ, DENZEL DUMFRIES (Olanda) – Turchia-Olanda sabato 6 luglio ore 21 a Berlino.