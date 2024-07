Fallout London nuove informazioni sul lancio e sulla partnership con GOG

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 6 luglio 2024), l’ormai celeberrima mod dedicata interamente a4, è ormai pronta per il rilascio, contenendo in questo modo ai giocatori su PC di potersi gustare una gran quantità di nuovi contenuti, dove tra questi troviamo anche una mappa inedita. Dopo il rinvio di questa opera fan made, dovuto ala sorpresa dell’upgrade next-gen di4, la community è finalmente pronta a gustarsi a questa nuova ondata di contenuti dedicata al celeberrimo gioco di Bethesda. Il team di, Team FOLON, ha aggiunto che sta collaborando direttamente con GOG per rilasciare una versione standalone di, consentendo in questo modo ai fan di accedere comodamente e con un singolo download al DLC fan made. È importante precisare che sarà possibile scaricare questa mod su GOG anche se si possiede la versione base di4 su altri store, come per esempio Steam.