Angela Iannotta entra nel Coordinamento Nazionale dell’Associazione Ora Italia

(Di sabato 6 luglio 2024) L’Associazione “Ora” è orgogliosa di annunciare la nomina alla dott.ssacome componente delè l’attuale Presidente Zonaleper piccole, medie Imprese e Coltivatori UNSIC zonale Pomezia”. Lo dichiara in una nota il Coordinatoredi OraLeonzia Gaina. “La dott.ssasi è laureata in Scienze Politiche ad indirizzo Politco-Internel 1992 all’Università “La Sapienza” di Roma – prosegue Gaina -. Ha lavorato nella formazione del personale di Galileo/Aldal 1993 al 2003. Nel 2002 si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza di Camerino, specializzandosi in questioni sociali e sindacali. Dal 2004 al 2009 ricopre la carica di Dirigentee Segretario Provinciale del Commercio e del Turismo di Roma per il sindacato UGL.