Riabitare la periferia Nuova progettazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura dell’UNIVPM, in collaborazione con il gruppo di ricerca "Hub for heritage and habitat" e l’associazione culturale Cento55, presenteranno oggi i corsi laboratoriali Cityscape sul tema Upcycle Ancona -creativamente la primapresso la Chiesa del Gesù, a partire dalle ore 16 con una conferenza del prestigioso ufficio internazionale diMVRDV, tenuta dal project leader manager Cosimo Scotucci, dal titolo "Ritorno al Futuro". Lo studio è rinomato per i suoi progetti innovativi che combinano soluzioni sostenibili e che sfidano le convenzioni architettoniche, promuovendo l’interazione sociale e la vivibilità urbana. MVRDV continua a ridefinire il futuro dell’architettura urbana con creatività e sostenibilità.