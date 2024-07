La rosa della vendetta | le anticipazioni trama e cast della quinta puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 luglio 2024) La: leStasera, venerdì 5 luglio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quartade La, serie tv turca in onda in prima serata trasmessa per la prima volta in Turchia nel 2023. La soap racconta la voglia di riscatto del giovane Gülcemal ?ahin, interpretato da Murat Ünalm??, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara. Vediamo insieme ledi oggi.Mert supplica Deva di perdonarlo per averla tradita con Gulendam e per essere fuggito con lei, tuttavia Deva rifiuta e si precipita da Gulcemal, decisa a svelargli che Mert è il suo ex fidanzato. Trovando Gulcemal, lo scopre mentre minaccia duramente Semih, incaricato di rintracciare i giovani che hanno sottratto la borsa di Gulendam.