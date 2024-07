FOTO – Buchanan parla | Ho perso le parole Grazie per l’amore!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tajonè tornato are dopo l’infortunio subito con il Canada durante gli allenamenti prima dei quarti di finale di Copa America. Il giocatore dell’Inter ha pubblicato un post su Instagram. PRIME– Tajonsta vivendo un momento duro, durissimo. Anche per la vita non sarà facile superare questo periodo così difficile. Il giocatore dell’Inter ha subito una frattura della tibia durante un allenamento con il Canada per i quarti di finale di Copa America. A Dallas, in Texas, l’esterno si è accasciato in campo ed è stato portato in ospedale. L’operazione è già stata superata e l’Inter ha ricevuto così una bella notizia. L’assenza però sarà molto lunga: sidi minimo 4 mesi di stop e si rischia di arrivare al 2025.