Forlì ecco lo staff tecnico Cambia solo il preparatore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) La Pallacanestro2.015 ha annunciato la conferma delloper la stagione 2024/25, ma con la novità dell’inserimento del nuovoatletico Jacopo Mulinacci. Coach Antimo Martino sarà quindi affiancato ancora sulla panchina dagli assistenti Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri, con l’obiettivo di dare continuità agli ottimi risultati conseguiti nelle ultime due stagioni: una finale promozione e una semifinale playoff, più la Coppa Italia di categoria. La società di via Corridoni rinnova invece la gestione della parte atletica, affidata alJacopo Mulinacci proveniente dalla Tramec Cento. Professionista d’esperienza, nato nel 1990 a Figline Valdarno (Firenze), Mulinacci ha iniziato la propria carriera come assistente alla Mens Sana Siena, in A.