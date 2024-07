Caro Sasha avevi ragione | ho fatto fallo Wilkins sdogana il famoso tiro da quattro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ventisei anni dopo, Dominiqueè ancora qui. Sembra lo spot pubblicitario di un programma Rai o Mediaset della domenica pomeriggio. E’ invece la semplice realtà, resa possibile dalla rete, dai collegamenti e da un’intuizione geniale de ’La Giornata Tipo’. Così, ventisei anni dopo, Nique ee Danilovic, che già si erano conosciuti nella Nba e che in quel 1998 erano fieri avversari, si ritrovano, l’uno di fronte all’altro, con un cellulare tra le mani. La tecnologia, che in quel 1998 ancora non è così moderna, fa il resto. Di che cosa stiamo parlando? Ovvio, deldadi Danilovic. Un qualcosa che ha fermato il mondo della Città dei Canestri il 31 maggio 1998. La Fortitudo, che in quella occasione gioca in trasferta, ha un vantaggio consistente dipunti a 18 secondi dalla sirena.