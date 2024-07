Branco di squali raggiunge la riva e attacca i bagnanti in spiaggia | Erano a caccia di cibo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Quattrosono stati aggrediti damentre nuotavano vicino alladell’isola di Padre, al largo della costa del Texas. Due di loro sono stati morsi, mentre gli altri due sono rimasti feriti nel tentativo di soccorrere i compagni. I feriti sono stati trasportati al Valley Medical Centre di Brownsville per ricevere cure mediche: le loro condizioni non sono state rese note. Il capitano Chris Dowdy del Texas Parks and Wildlife Department ha commentato l’accaduto, affermando che “incontrare uno squalo nelle acque del Texas non è comune. Quando uno squaloin questo modo, è perché sbaglia nell’identificare l’oggetto che ha davanti mentre è alla ricerca di“. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i turisti dell’isola di Padre, una popolare destinazione turistica nota per le sue spiagge e le attività acquatiche, anche perché ildiè arto pericolosamente a, dove le acquemolto basse e si trovava la maggior parte delle persone.