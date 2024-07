Archiviazione per il Sindaco di San Nicola Manfredi | era indagato per peculato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Gip del Tribunale di Benvento Dott. Vincenzo Landolfi, accogliendo le tesi dell’ Avvocato Vittorio Fucci, ha archiviato per insussistenza del fatto il procedimento penale a carico deldi San: Arturo Leone Vernillo, che eradel reato di. Come si ricorderà il procedimento era sorto a seguito di alcune denunce da parte del consigliere comunale e capogruppo di opposizione, Angelo Capobianco, già candidato anella scorsa tornata elettorale, che lamentava un utilizzo personale del sito comunale da parte del. Il Gip Vincenzo Landolfi, accogliendo le tesi dell’ Avvocato Vittorio Fucci, ha archiviato per insussistenza dle fatto il procedimento a carico delVernillo.