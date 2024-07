A che ora Italia-Serbia finale Europei U22 volley femminile | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’affronterà lanelladegliUnder 22 di: l’appuntamento è per sabato 6 luglio (ore 21.00), al Palazzetto dello Sport San Giuseppe da Copertino a Lecce. La nostra Nazionale giocherà di fronte al proprio pubblico e cercherà di conquistare il titolo continentale per la seconda volta consecutiva. Le ragazze di coach Marco Mencarelli, capaci di dominare il proprio girone davanti alla Turchia e poi di sconfiggere la Polonia per 3-1 in semi, se la dovranno vedere contro un’avversaria decisamente di rango, che in semiha avuto la meglio al tie-break sulle anatoliche. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato e avvincente in terra pugliese. L’si farà guidare da giocatrici di spessore come le attaccanti Anna Adelusi, Stella Nervini, Beatrice Gardini.