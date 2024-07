Sondaggio Ipsos in America | contro Trump c’è solo Mrs Obamaaaaaa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 4 luglio 2024) Al direttore - A sinistra l’invocata par condicio funziona a corrente alternata. Sul palco dove si è riunito il novello “Fronte popolare” domestico, pronubo il presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo (una garanzia, una certezza democratica), Giuseppe Conte ha detto testualmente: “ Voi ricordate che qui a Bologna c’è stato nel 2026 l’attentato a Matteotti ”. Passi per il secolo, ma l’anno e l’attentato (anche i sassi sanno che fu ucciso nel 1924). Hanno massacrato il ministro Sangiuliano per la sua ignoranza, ma sull’ex avvocato del popolo, da Schlein a Fratoianni, tutti zitti. E no, così non è bello, cari amici frontisti.Michele Magno Le date sono importanti, come sa Giuliano San Gennaro (così un simpatico conduttore del Tg2, mesi fa, chiamò il ministro in diretta).