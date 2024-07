Anna Kalinskaya non parteciperà alle Olimpiadi | la rinuncia della tennista russa fidanzata di Sinner

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Più si avvicinano ledi Parigi meno tennisti russi decidono di parteciparvi. Dopo i connazionali Andrey Rublev, Karen Khachanov, Liudmila Samsonova e Daria Kasatkin (senza dimenticare la bieloAryna Sabalenka) ancheha declinato l’invito del Comitato Olimpico Internazionale (Cio). La, attualedi Jannik, risulta tra gli atleti che hanno rifiutato di partecipare ai Giochi Olimpici in forma neutrale. A confermare la tesi (praticamente certa) è il fatto che nella stessa settimana dei cinque cerchi,è impegnata nel torneo Wta 500 di Washington. Laera stata invitata dal Cio come atleta neutrale, in quanto rispettiva i criteri stabiliti dal Comitato olimpico internazionale: non appoggiare Vladimir Putin e la guerra in Ucraina.