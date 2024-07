Amici dopo il talent una coppia già in crisi? Ecco che succede

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 4 luglio 2024) Come ogni anno, anche nel corso di quest’ultima edizione adsi sono formati legami importante. Oltre, infatti, a ineditezie, alcuni allievi si sono dichiarati amore proprio all’interno della scuola più famosa della tv. Eppure, non tutti sono riusciti a resistere alla quotidianità. Una delle coppie, infatti, sta facendo pensare a una possibile. Che? Tra diversi concorrenti di quest’ultima edizione si è creato un legame speciale. Oltre a bellissimezie, infatti, c’è stato anche un sentimento d’amore nato tra diversi allievi della scuola di Canale 5. Eppure, nonostante tutto il ritorno alla vita di tutti i giorni non per tutti procede come previsto. Infatti, una delle coppie dell’ultima edizione dipotrebbe aver lanciato qualche segnale di