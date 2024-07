Violenta Lite tra Donne a Sulmona | Scontro con Bastoni per un Cane

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L'Aquila - Una furiosatra due, culminata in un violento scambio di bastonate e lanci di pietre, sarà oggetto di un'indagine da parte dei carabinieri e, verosimilmente, del tribunale. Le protagoniste del confronto sono una 57enne e una 64enne di, già note per le loro attività legate al canile municipale, recentemente svuotato. Secondo le versioni contrastanti delle due, entrambe presentate alle autorità, laè scoppiata per il possesso di unrandagio adottato da una donna di Fano. La 57enne era stata incaricata di ritirare l'animale presso il canile privato della 64enne, ma lo scambio è degenerato in un confronto violento. La 57enne sostiene di essere stata colpita con pietre e bastonate, riportando ferite tali da richiedere il ricovero in ospedale.