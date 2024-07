Sospesa l’attività di un B&B e chiuso un affittacamere irregolare

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoNel corso dei controlli alle strutture ricettive presenti nel capoluogo, la Polizia di Stato ha emesso un provvedimento di cessazione deldie sospeso per dieci giornidi Bed & Breakfast. Denunciata anche una donna di 60 anni quale gestore di entrambe le attività perché ritenuta presunta responsabile del reato di omessa comunicazione delle generalità delle persone alloggiate. Come accertato dal personale della Divisione di Polizia Amministrativa, un B&B ubicato in Città Vecchia, pur essendo in possesso delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio delricettiva, avrebbe affittato alcune sue camere a due cittadini extracomunitari non regolari sul territorio italiano – uno dei quali gravato anche da precedenti penali – omettendo l’identificazione e la registrazione delle generalità e la successiva comunicazione agli organi competenti.