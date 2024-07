Rapper contro la destra Le Pen | incitano all’odio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È polemica in Francia per la canzone che una ventina difrancesi hanno scrittol’estremadi Le Pen. ‘No pasaran’, questo è il titolo, riprende il celebre slogan della guerra civile spagnola e vede alternarsi al microfono una ventina di, provenienti da tutte le regioni della Francia. Tra gli altri: Akhenaton (foto), Fianso, Zola, Soso Maness, Seth Gueko e Alkpote, uniti sotto la guida di DJ Kore per urlare in rimaRassemblement National, all’indomani del primo turno delle elezioni legislative anticipate dove ha vinto a mani basse. L’intento, spiegano, è di rivolgersi ai giovani, per incitarli ad andare a votare al secondo turno delle legislative anticipate francesi che si tiene il 7 luglio. Ovvero quella fetta di popolazione che a quanto pare è sempre più propensa a votare per Rn.