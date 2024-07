Quanto guadagna Myrta Merlino | le cifre di Pomeriggio 5

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La giornalista napoletana ha lasciato L’Aria che Tira e si è trasferita in casa Mediaset. Volendo fare una stima, considerando i compensi della D’Urso ovvero – secondoriporta Affari Italiani – 8000 euro a puntata, considerando il programma in onda 5 giorni a settimana vuol dire un guadagno mensile di 160 mila euro per la conduttrice, circa 1.7 milioni di euro a stagione.Non è detto che lesiano le stesse per, in realtà probabilmente percepisce qualcosa di molto inferiore anche perché, come è chiaro dagli esperti del settore, ormai i corrispettivi per i programmi si sono di molto abbassati, in generale, tranne per alcune eccezioni.Sicuramente la giornalista non avrà accettato una cifra di molto inferiore quindi sarà più bassa ma comunque molto interessante e significativa.