La grande arte internazionale Arriva l’astrattismo newyorkese

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Futura Art Gallery ospita da sabato, come prima galleria d’in esclusiva, unartista di livello: ilJonathan Prince, artista di New York di livello. Continua il feeling della galleria per i grandi artisti internazionali e in particolare i grandi autori astratti americani. Infatti, dopo l’arrivo dell’opera di Peter Halley la galleria propone un’opera di incredibile fattura e diimpatto concettuale. “Liquid State I“ è una scultura unica nel suo genere, a cui l’artista ha dedicato numerosi anni, per raggiungere il livello di qualità richiesto nel processo di realizzazione. La proposta di Futura Art Gallery è un viaggio che spazia nell’astratto d’autore a livello, il confronto creativo questa volta porta a presentare il dialogo tra due capolavori di stampo statunitense, perché difatti, insieme all’opera di Jonathan Prince, in galleria si potrà ammirare una opera del maestro americano Peter Halley.