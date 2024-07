Gli incentivi spingono le immatricolazioni ma non quelle di auto made in Italy

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Come era facilmente prevedibile la spinta dell’Ecobonus per levetture ha avuto un notevole impatto sulle, che, ricordiamolo, coincidono con leeffettivamente targate a giugno. La crescita generale è stata del 15 per cento rispetto a giugno 2023, fatto che ha portato l’incremento da inizio anno al 5,3 per cento rispetto allo scorso, benché siano ancora lontani i volumi precedenti alla pandemia. Molto bene sono andate ledivetture elettriche, più che raddoppiate rispetto a giugno di un anno fa e per la prima volta da inizio anno con un segno positivo. Il merito naturalmente è degli. Tuttavia, i numeri vanno contestualizzati proprio in ragione dei valori calanti dei mesi scorsi. Come già osservato da diversi addetti ai lavori, i 200 milioni diandati esauriti nella giornata del 3 giugno sono stati utilizzati per ordini già acquisiti e vetture già disponibili in attesa di essere targate, più che per ordini nuovi.