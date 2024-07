Fortitudo Cagnardi è già carico | Non vedo l’ora di iniziare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Bologna, 3 luglio 2024 – “Nondi”, parola di Devis. Se il buongiorno si vede dal mattino, il neotecnico dellasembra essere partito subito col piede giusto. Cappellino in testa e spilla sul petto griffatie dopo l’incontro con i rappresentanti della Fossa, sciarpa al collo,è stato presentato questo pomeriggio in Furla. A fare gli onori di casa il presidente dell’Sg Andrea Bianchini, poi parola al vicepresidente Teo Alibegovic che ha introdotto così il nuovo tecnico: “Dobbiamo cercare di fare una maratona senza proclami, non sempre chi ne fa arriva fino in fondo. Ogni partita va approcciata per vincere, e se ci sarà l'atteggiamento giusto arriveremo lontano. Sappiamo che sul mercato siamo un po' in ritardo”.