Fimer | spuntano altre offerte Greybull in pole presto l’asta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) di Maria Rosa Di Termine TERRANUOVA Si terrà probabilmente a settembrepubblica per l’acquisizione diSpa, l’azienda lombarda del solar in amministrazione straordinaria dalla fine dello scorso anno e che ha uno stabilimento strategico a Terranuova Bracciolini. Nella fabbrica valdarnese che ad oggi occupa 240 persone si respira un clima di moderata fiducia perché il cronoprogramma degli impegni assunti dai commissari procede con regolarità. Prossima tappa dell’iter sarà la comunicazione di rito della vendita sulle principali testate dei media nazionali indicando i tempi utili per presentare ledi acquisto. Il riserbo sui possibili investitori, che potrebbero essere anche più di uno, è massimo sebbene inposition rimanga il fondo ingleseMaclaren che ha già erogato una tranche iniziale di cinque milioni di euro nell’ambito del processo concordatario per assicurarsi la proprietà di un’impresa ritenuta fondamentale per lo sviluppo delle tecnologie legate alle energie rinnovabili.