Esiste un cinema dove si mangiano i piatti del film che stai guardando

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nella ristorazione contemporanea la creatività è la chiave per emergere, e Fork n'ha centrato in pieno il punto, rivisitando il cliché del primo appuntamento. Il format è quello di un locale piccolo e raccolto,, fondamentalmente, la cena viene servita mentre si guarda ilin programma per la serata. Non si tratta del solito drive-in, ma di un’esperienza culinaria immersiva, in cui le portate arrivano in momenti strategici, in base alla proiezione della serata. Ad esempio, durante "Mamma ho perso l’aereo", si potrà mangiare maccheroni e formaggio, pizza, e cibo spazzatura, evocando le scene iconiche del, in cui il piccolo Kevin McCallister viene lasciato solo in casa. Questa idea di ristorante ha conquistato per prima la città di Los Angeles, poi New York e Londra, e presto arriverà anche a New Orleans.