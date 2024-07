Caserta giovane donna si lancia dal viadotto dell’asse mediano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Una tragedia ha colpito ilno, dove unadi 32 anni ha perso la vita cadendo dalnei pressi dello svincolo di Frignano-Casaluce. Il dramma è avvenuto intorno alle 16 di oggi. La vittima, originaria del napoletano e residente a Giugliano, ha fermato la sua auto sul margine della carreggiata, ha scavalcato il parapetto e si èta nel vuoto, perdendo la vita sul colpo. Leggi anche: Ritrovata in Germania la bimba di 8 anni scomparsa a San Giovanni Teatino Il gesto estremo dellaSul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti della polizia di stato per ricostruire l’accaduto. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Al momento, pochi dubbi sull’accaduto: si tratterebbe di un gesto estremo.