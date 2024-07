Tv e cinema in lutto morto il famoso attore Il ricovero poi la terribile notizia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2024)nel mondo della moda e della televisione per la scomparsa delmodello enoto per il suo ruolo nella soap opera americana Sentieri. Aveva 80 anni. Laè stata data dallo stilista Jeffrey Banks, il quale ha svelato che il decesso è avvenuto lo scorso 26 giugno in un ospedale di New York, il Lenox Hill di New York City, dove si trovava ricoverato. Come detto, l’e modello aveva 80 anni e ha lasciato un profondo vuoto nel mondo della moda e della televisione. “È sempre stato un gentiluomo. Quando lo presentai per la prima volta a mia madre, lei disse subito che era il mio “fratello maggiore”. Avrei voluto che fosse così”, ha spiegato lo stilista Jeffrey Banks in una dichiarazione alla stampa. Leggi anche: “Ti vengo a cercare e”.