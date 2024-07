Sul pullman non c’è più posto affittano un van e rimangono coinvolti in uno schianto | morto in Egitto Davide Baggio grave la moglie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Un incidente stradale durante una vacanza incon la: così è, 56 anni, originario di Cusinati di Tezze e residente a Cittadella. Il 29 giugno, mentre si trovava in vacanza con laChiara Tombolato nella località balneare di Hurghada sul Mar Rosso,è rimasto vittima di un fataledurante una gita turistica. La donna, invece, si è salvata: stabilizzata suldai medici del pronto soccorso, è stata poi trasportata d’urgenza al El Gouna Hospital di Hurghada. Fortunatamente, non è in pericolo di vita. Secondo le prime indagini della polizia egiziana, i due coniugi si erano rivolti a un servizio ufficiale di escursioni per un viaggio da Hurghada a Luxor. Tuttavia, ilnon aveva posti disponibili per Chiara e, costringendoli a rivolgersi a un servizio privato, un van con autista.