Musica solidarietà e karaoke Parte la pazza estate marinella

(Di martedì 2 luglio 2024) Sarà un’die divertimento in piazza Menconi. Dal 5 luglio a Ferragosto, con i fuochi a chiudere il cartellone, saranno ben 14 gli appuntamenti gratuiti organizzati dal Comune insieme alla Pro Loco di Marina, Radio Nostalgia, Fondazione Toscana Spettacolo,telier entiere Toscana. A illustrare il cartellone in Comune l’assessore Lara Benfatto, il dj Andrea Secci di Radio Nostalgia, Alessandro Di Dio Masa delntiere, Roberta Branzanti e Alida Vatteroni della Pro Loco, Camilla Vatteroni, Marilena Baratta e Carla Peruta. "Cartellone che nasce dopo un lavoro importante – ha spiegato l’assessore Benfatto – in cui si offre un programma vario e adatto a tanti gusti. Piazza Menconi ha bisogno di eventi del genere per rimanere viva e bella".