L' appello di Confartigianato alle istituzioni della Valtiberina Maggior dialogo su detassazione sicurezza ed emergenza manodopera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio 2024 – "toscana e Alto Tevere umbro, sono separati solo da una invisibile linea di confine. Nella realtà sono un territorio omogeneo che rappresenta le medesime potenzialità e difficoltà", spiega il presidente diarea, Piero Piccini. “Molte problematiche dovrebbero quindi essere viste e risolte in maniera unitaria e convergente per non creare evidenti disparità tra aziende e cittadini divisi solo da una strada”. "Si pensi ad esempio, all'importante comparto del turismo, dove operano tante delle nostre imprese. Solo facendo squadra traToscana ed Altotevere Umbro riusciamo ad ottenere risultati importanti", sottolinea Piccini. "Un turista che viene in uno dei nostri 11 comuni deve essere messo a conoscenzanostra offerta turistica nel suo complesso, che comprende borghi medievali incantevoli, luoghi affascinanti quali il Sasso di Simone, le opere di PieroFrancesca, di Burri, il Castello Bufalini e tanto altro ancora".