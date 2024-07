Francia 208 candidati si ritirano per fare blocco contro Le Pen Tra i macroniani e i repubblicani c’è chi si rifiuta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Ilrepubblicanol’estrema destra inha trovato la sponda di almeno 208. Nonostante le tensioni e le ambiguità dello stesso Emmanuel Macron, 128 aspiranti deputati del Nuovo fronte popolare a sinistra e 79 del partito presidenziale Ensemble hanno deciso diun passo indietro. Sono i volti arrivati terzi al primo turno delle legislative nei singoli collegi e siper far convogliare i propri voti sugli avversari del partito di Marine Le Pen. E cercare di impedire così al Rassemblement National di avere la maggioranza assoluta nella prossima Assemblea Nazionale e, di conseguenza, arrivare al governo. Oggi scade il termine per le candidature (ore 18), ma è già chiaro che non tutti seguiranno le indicazioni dei partiti: secondo le Monde, almeno 19e dodicinon intendono farsi da parte.