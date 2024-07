Foto con cappello nazista il Rassemblement National silura la candidata scomoda a Caen

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) Come è successo in Italia per Galeazzo Bignami che, in occasione della nomina a viceministro è stato travolto dalle polemiche per unache lo ritraeva con la divisa, anche in Francia è saltata fuori l’immagine di una politica con indosso undella Luftwaffe. A differenza del caso italiano – Bignami è ancora al ministero dei Trasporti -, il partito d’Oltralpe, il, ha deciso di farla ritirare dalla corsa elettorale in vista dei ballottaggi di domenica, 7 luglio. Si tratta di Ludivine Daoudi,lepenista a. Il capo locale del partito, Philippe Chapron, ha comunicato la decisione di estrometterla dal secondo turno delle elezioni legislative, che si disputerà tra quattro giorni. La scelta è stata fatta «a livello della sede centrale del», ha affermato Chapron.