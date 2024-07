Ex dama di Uomini e Donne svela | Vado dallo psicologo normalizziamolo ecco perché

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 2 luglio 2024) In queste ore, un’ex esponente del Trono Over didi questa stagione ha pubblicato dei video su Instagram in cui ha voluto condividere con i fan un aspetto molto intimo e privato della sua vita. La persona in questione è Emanuela Malavisi, che proprio ieri si è trovata ad affrontare una grossa polemica inerente in suo aspetto fisico. La donna ha rivelato di andareda tantissimi anni, tuttavia, soprattutto nell’ultimo periodo, ha maturato delle consapevolezze che ha voluto condividere. Le confessioni intime di Emanuela Malavisi sulla sua salute mentale Ammettere di rivolgersi ad unospesso può essere considerato un argomento tabù. Questo è proprio ciò che l’exdiEmanuela Malavisi ha voluto cercare di sdoganare.