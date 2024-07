Calafiori conteso | lo vuole la Juventus ma il Bologna pensa di piazzarlo in Premier League

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 2 luglio 2024) E' stato uno dei pochi, forse l'unico con Donnarumma, a uscire con quotazioni al rialzo dall'Europeo flop della nazionale azzurra. Ora Riccardotorna ad essere obiettivo di mercato di tante grandi, anche se ilche giocherà la Championssta facendo un tentativo per convincerlo a restare così da non perdere un altro pilastro della stagione dei record. La verità è che susi sono scatenati gli appetiti di tanti e soprattutto dellae che il passaggio di Thiago Motta sulla panchina bianconera rende quasi automatico accostare anche il centrale al nuovo progetto di Giuntoli. Quanto costa? Non meno di 40 milioni di euro è il prezzo che il ds bolognese Sartori ha in mente, rafforzato anche dall'Europeo da protagonista.