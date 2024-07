Alex Marangon ritrovato il corpo del 25enne | cosa è successo dopo il ritiro spirituale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024)quasi tre giorni dalla loro attivazione, hanno avuto il peggior esito possibile le ricerche di, il barman(ne avrebbe compiuti 26 il prossimo 27 novembre) di Marcon (Venezia) che risultava disperso dalla notte tra sabato e domenica. Pocole 14.30 di oggi martedì il cadavere diè stato trovato su un isolotto nel fiume Piave all’altezza di Crocetta del Montello, in una zona impervia – a circa 4 km a valle del punto zero di ricerca di Vidor – al punto che per il recupero della salma è stato attivato l’elicottero “Drago 149” dei Vigili del fuoco.Leggi anche:è scomparso, si cerca nel PiaveLeggi anche: Camilla Suozzi, 14 anni, scompare nel nulla:una settimana l’appello della madre, “non sta bene” Per recuperareera stata attivata una maxi task force che ha operato per tre giorni scandagliando un ampio territorio, partendo da Vidor, dove il giovane era probabilmente stato visto l’ultima volta.