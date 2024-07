Torna Yoga ad Arte nelle terrazze di Casa Bruschi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Arezzo, 1 luglio 2024 – Per l’ottavo anno la Fondazione Ivan, in collaborazione con il Maestro Giuseppe Storani, propone l’iniziativa “ad” a: le lezioni dial tramonto con sullo sfondo la Pieve e il centro storico di Arezzo. Giovedì 4 luglio alle ore 20,30 la prima di quattro serate speciali che si svolgeranno poi l’11, il 18 e il 25 luglio: eventi del tutto originali creati per suscitare emozioni uniche, dove il fascino dell’delle opere esposte al Museodialoga e si mescola in modo suggestivo con la disciplina dello. Le prime tre lezioni, di circa un’ora e mezzo ciascuna, saranno guidate da Giuseppe Storani che da oltre 20 anni pratica questa disciplina. “La prima serata sarà dedicata al Vinyasa, un approccio speciale che permette di arrivare da un punto ad un altro con un flusso fluido e dinamico di movimenti attraverso il supporto del respiro - anticipa il Maestro Storani.