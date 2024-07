Pesaro viva il caldo e il basket Stagione da record turismo forza motrice | Incasso milionario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – Ilafricano – anche qualche svenimento in spiaggia – ha favorito ed accelerato la grande ondata di giovani e famiglie verso il mare, nella prima vera domenica estiva. Non ha bloccato il desiderio di un tuffo refrigerante nemmeno il tappeto di mucillagini che nel pomeriggio ha salvato pochi angoli della costa. Anche il tratto di spiaggia libera si è trasformato, fin dal primo mattino in un vero e proprio accampamento: questo sia verso Fosso Sejore, così come sul lato opposto e cioè sotto le prime pendici del San Bartolo a Baia Flaminia. Un fiume ininterrotto di macchine parcheggiate sia a destra che a sinistra lungo tutto il tratto della statale Adriatica trae Fano dove approdano sia i villeggianti proveniente dall’Umbria sia quelli he scendono dal nostro entroterra.